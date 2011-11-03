У Донецьку Януковичу пообіцяли безстрокову акцію непокори

У Донецьку на мітингу близько 1,5 тисяч чоловік висловили недовір`я Верховній Раді

Донецьк. 3 листопада. УНІАН. Сьогодні в Донецьку біля пам`ятника Тарасу Шевченку неподалік від будівлі облдержадміністрації відбувся мітинг недовіри Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, яка зібрала більш як 1,5 тисяч чоловік, проходила за ініціативою громадських організацій «Спільна справа» і «Ніхто крім нас». У мітингу також взяли участь члени ряду профспілкових об`єднань регіону, представники Комітету опору диктатурі в Донецькій області: ВО «Батьківщина», «Україна майбутнього», Конгрес українських націоналістів, «Фронт Змін», а також громадських організацій «Меморіал ім. В.Стуса», «Союз ошуканих вкладників» та інші.

Учасники акції прийшли з плакатами: «Злодії у владі, поверніть те, що створили діти ВВВ», «Влада! Дивіться, не подавіться копійками дітей війни!», «Зупинили атом, зупинимо беззаконня Кабміну!», «Владу народу!» тощо.

Промовці підтримали ініціативу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України «у разі невиконання вимог українського народу, спрямованих на негайне прийняття невідкладних, рішучих дій проти узурпації влади, безпрецедентного розкрадання країни і безконтрольного розпродажу національних багатств олігархічними кланами».

Учасники акції засудили «геноцид українського народу, утиск прав і свобод українських громадян з боку діючої влади».

За підсумками акції була прийнята резолюція з вимогами до Президента України і представників влади на державному і місцевому рівнях.

У резолюції сказано, що серед основних вимог до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України, депутатів місцевих рад усіх рівнів значиться приведення законів, що регламентують питання соціального захисту, в конституційне поле, вимога введення мораторію на внесення антиконституційних змін, спрямованих на обмеження прав і свобод громадян України.

«У разі, якщо Верховна Рада України нинішнього скликання відмовиться від добровільного саморозпуску або Президент не почує думку свого народу і не підпише указ про розпуск Верховної Ради України нинішнього скликання, ми оголосимо дату початку всенародної безстрокової акції непокори», - говориться в резолюції.