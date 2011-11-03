На Ляшка склали адмінпротокол

Міліція склала адміністративний протокол на народного депутата України Олега ЛЯШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив начальник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор РАТУШНЯК, відповідаючи на запитання журналістів.

«Він народний депутат, і не мені встановлювати, як йому поводитись. Але те, як він поводив себе вчора і сьогодні – це недостойно народного депутата… На нього складений адміністративний протокол, і суд має вирішити це питання», - зазначив В.РАТУШНЯК.

Як повідомляв УНІАН, за даними столичного главку міліції, учора, 2 листопада, біля Будинку уряду під час акції протесту чорнобильців народний депутат О.ЛЯШКО заліз на міліцейський автомобіль групи документування і закликав учасників акції вирушати на пікетування Адміністрації Президента.

У міліції ці дії парламентарія розцінили як заклик до порушення громадського порядку.

Сьогодні, 3 листопада, працівники міліції встановили, що під час акції протесту біля Верховної Ради О.ЛЯШКО закликав учасників акції ламати металевий паркан.