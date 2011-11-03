Азаров каже, що МАФи треба ставити там, «де вони природні»
18:26, 03 листопада 2011Політика
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Прем`єр спілкується у Facebook
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що малі архітектурні форми (МАФи) можуть бути розміщені там, де вони природні.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Якщо ці МАФи реально прикрашають місто і розміщені там, де вони природні, то, на мій погляд, їх можна використовувати. Проте, здебільшого, вони захаращують вузькі проходи, створюють навколо себе антисанітарні умови, і це неправильно", - написав М.АЗАРОВ у відповідь на питання одного з користувачів соціальної мережі.
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