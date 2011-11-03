Активістів, які намагалися привітати Януковича з Хеловіном, виправдали

Печерський районний суд Києва виправдав активістів організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції», які в ніч з 31 жовтня на 1 листопада намагалися провести акцію біля Адміністрації Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КУПР, сьогодні о 15.00 у Печерському суді відбувся суд над активістами організації, які «намагалися привітати Президента України зі святом Хеловіна».

Активісти виготовили голови з ананасів, вставили туди свічки і з транспарантами "Спасибо жителям Донбасса" і "Ешь ананасы, рябчиков жуй - день твой последний приходит, буржуй" хотіли пройти на вулицю Банкову, але були затримані підрозділом "Беркут" на чолі з заступником начальника Головного управління МВС у м.Києві і доправлені до Печерського райвідділу міліції, де на них склали протокол за порушення правил проведення мітингів і демонстрацій.

Сьогодні відбувся суд над Сергієм МЕЛЬНИЧЕНКОМ, відомим як організатор Податкового майдану, Вадимом ЛІСОВИМ і Павлом ЦЕЛОВАЛЬНИКОВИМ. Суддя виправдала учасників події, не виявивши в їхніх діях жодних ознак правопорушення.