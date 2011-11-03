Азаров радить не замислюватися над чорною кішкою і числом 13

Прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ вважає, що Україні потрібно не копіювати чужі свята, а відновлювати свої традиційні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я вважаю, що у нас у нашій країні багато своїх народних свят, чимало з яких зараз забуто, і краще відроджувати і відновлювати свої традиційні, ніж копіювати, на мій погляд, не зовсім вдалі. Ходити по вулицях у масках, на яких зображені черепи та інші страшилки, на мою думку, не найкраще заняття. Я більше поважаю позитивні символи - квіти, красивий одяг, смішні маски. Страху, злості і ненависті у світі і так вистачає. Для мене біла фарба краща за чорну. Сам я, звичайно, не вірю ні в яку містику і раджу Вам не дуже-то замислюватися над чорною кішкою і числом 13", - відповів М.АЗАРОВ на запитання одного з користувачів соціальної мережі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно М.АЗАРОВ заявив, що вважає основним завданням інтелігенції відновлення моральних цінностей суспільства.

«Економіку легше відновити, ніж відновити те єдине ціле, яке полягає у нашій спільній (країни СНД - УНІАН) історико-культурній спадщині. Потрібно визнати, що не тільки постраждала наша економіка (від розпаду СРСР – УНІАН), постраждали й наші зв`язки у культурній сфері і в інших сферах. І, насамперед, у сфері гуманітарної співпраці. І це не може не непокоїти, тому що економіку можна відновити, і ми її відновимо», - сказав М.АЗАРОВ.