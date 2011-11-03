Регіонал запевняє, що вкидання пачок бюлетенів в урну - «практика»

У фракціях Верховної Ради існує практика, коли депутати здають свої бюлетені главі фракції, а не кидають прямо в урну.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Юрій Болдирєв в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи голосування за призначення Олександра Пасенюка на посаду судді Конституційного Суду.

"Я голосував в числі останніх. До того моменту як я голосував жодних заяв, щодо нелегітимності, не було", - зазначив депутат.

"Те, що опозиція буде використовувати будь-який привід для того, щоб заявити про нелегітимність голосування, ну цього слід було очікувати", - додав він.

"Нехай ті, хто говорить про нелегітимність голосування доводять, що це було так", - уточнив Болдирєв.

"Ви неправильно розумієте, є практика, коли депутати здають бюлетені. Депутат поставив галочку, здав бюлетень командиру своєї фракції. Це народилося не сьогодні", - заявив депутат.

Як відомо, депутат від БЮТ Юрій Прокопчук заявив про фальсифікацію виборів судді.

"Повідомляю про факт фальсифікації виборів судді КС Пасенюка шляхом вкидання бюлетенів 20 народним депутатом Юрієм Литвином, яке було зафіксовано заступником голови лічильної комісії та мною особисто, а також всіма журналістами, в тому числі і телебаченням", - заявив він.

Українська правда