Політолог: Через півроку Янукович може бути ізольований від Європи

Через неадекватність дій або недостатню поінформованість президента Віктора Януковича українські можновладці через півроку можуть опинитись у міжнародній ізоляції.

Про це у коментарі Gazeta.ua заявив політолог Сергій Таран, відповідаючи на запитання про те, чи зробив Янукович певний висновок із резолюції Європарламенту про те, що угода про асоціацію з Україною дорівнює вільній Юлії Тимошенко.

"Думаю, що ні. Зрештою ми це побачимо у рішенні апеляції. Але з того, що справа затягується, вже зрозуміло, що Янукович тягне до кінця", - сказав Таран.

На його думку, залишаються достатньо серйозні шанси того, що Янукович так і не почне звільняти Тимошенко і погодиться на власну міжнародну ізоляцію.

"Це виходить або з нестачі в нього інформації, або з його абсолютно ірраціональних дій. Адже обіцяти Європі правосуддя, а в Україні продовжувати порушувати одну за другою нові кримінальні справи 15-річної давності, означає лише певну неадекватність або недостатню поінформованість", - пояснив політолог.

"На жаль, існує серйозна небезпека того, що політична еліта Україна через півроку опиниться у достатньо серйозній міжнародній ізоляції", - резюмував Таран.

Нагадаємо, сама ув`язнена екс-прем`єр Юлія Тимошенко попросила Єврокомісію продовжити співпрацю з Україною, незважаючи на її арешт. У своєму емоційному листі Тимошенко закликала Брюссель "ігнорувати дії українських кримінальних авторитетів" і продовжити справу підписання угоди про асоціацію, яку ЄС міг зірвати в знак протесту проти її ув`язнення.