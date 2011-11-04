МВС: працівники міліції не були налаштовані на провокації

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що міліція не провокувала учасників акції протесту «Вперед!» біля Верховної Ради на вчинення радикальних дій, зокрема, знесення металевої огорожі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив начальник Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктор РАТУШНЯК, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ніхто з працівників міліції не був налаштований на провокації. Ми спеціально відвели їх (бійців спецпідрозділів – УНІАН) на відстань від мітингувальників», - зазначив В.РАТУШНЯК.

За його словами, враховуючи те, що до КМДА надійшло понад 30 заявок від різних політичних партій та організацій щодо проведення акцій протесту поблизу кількох будівель органів влади – Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, столичної мерії та облдержадміністрації – Головним управлінням МВС України у м. Києві було підготовлено відповідний розрахунок сил для охорони громадського порядку в кількості 1300 працівників міліції, створено групи документування і слідчо-оперативні групи.

Як зазначив В.РАТУШНЯК, більшість учасників сьогоднішніх акцій поводилась спокійно, однак серед них були радикально налаштовані особи – близько 200-250, які, піддавшись на провокативні заклики, знесли паркан і увірвалися на площу біля Верховної Ради.

За словами В.РАТУШНЯКА, враховуючи, що недавно учасники акції протесту пошкодили двері та вікна у будівлі Верховної Ради, а також враховуючи загрозу здоров’ю працівників міліції, було прийнято рішення про «вилучення громадян за територію площі, де був паркан».

При цьому В.РАТУШНЯК зауважив, що 3 листопада у 14 регіонах України відбулося 18 масових заходів. Зокрема, за його словами, у Рівненській області в таких заходах взяли участь 9 осіб, у Чернівецькій – 20, в Донецьку – 1100, у Києві – близько 2000.

«В основному в заходах на території України порушень громадського порядку не допущено за винятком, як завжди, Києва», - сказав В.РАТУШНЯК.