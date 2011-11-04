Омельченко: органи досудового слідства сфальсифікували справу Луценка

Досудовим слідством не доведено вини екс-міністра Юрія Луценка та інших осіб в інкримінованих їм злочинах. Натомість висунуте їм обвинувачення ґрунтується на доказах, отриманих незаконним шляхом, а також на припущеннях, що є порушенням Конституції України (ст. 62).

Про це йдеться у депутатському запиті народного депутата Григорія Омельченка, текст якого має у своєму розпорядженні ZN.UA.

«Численні сумніви щодо доведеності вини вказаних осіб досудовим слідством було витлумачене не на їхню користь, як того вимагає зазначена стаття Основного закону України, а їм на шкоду. У процесі проведення досудового слідства у справі Ю.Луценка мало місце штучне створення доказів обвинувачення. У своїй сукупності викладене дозволяє констатувати, що кримінальну справу Ю.Луценка органами досудового слідства сфальсифіковано», — йдеться у запиті народного депутата.

На переконання Г.Омельченка, досудове слідство у справі Ю.Луценка проводилося з явно обвинувальним ухилом і було спрямоване на те, щоб штучно створити фактичні підстави для притягнення Ю.Луценка та інших осіб, які є підсудними в цій справі, до кримінальної відповідальності.