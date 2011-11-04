«Батьківщина» під СІЗО сьогодні або сміятиметься, або плакатиме

Київська міська партійна організація ВО «Батьківщина» сьогодні проведе мітинг на підтримку лідера партії, екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО біля Лук’янівського СІЗО (вул. Дегтярівська,13).

Як повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації, мітинг відбудеться після закінчення розгляду законопроекту про гуманізацію деяких статей Кримінального кодексу у Верховній Раді України.

Сьогодні депутати розглядатимуть президентський законопроект про гуманізацію деяких статей ККУ та голосуватимуть за декриміналізацію статті 365, за якою, зокрема, засуджено Ю.ТИМОШЕНКО, зазначається в повідомленні.