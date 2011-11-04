Попов: як сьогодні працює Черновецький – це його питання

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ прогнозує виконання цьогорічного бюджету столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це О.ПОПОВ заявив в ефірі телеканалу.

«З біля 15 млрд. грн., запланованих зібрати в бюджет Києва, на кінець року приблизно буде така сума. Ми трошечки її не виконаємо в частині бюджету розвитку, який передбачали за власні доходи зробити. Але ми перекрили цю суму за рахунок отриманої субвенції з держаного бюджету, реалізації програм, які фінансуються з інших джерел», - сказав О.ПОПОВ.

Також він повідомив, що знайшов порозуміння з депутатським корпусом Київради.

«Як сьогодні працює мер – це його питання. Питання, як працює на сьогодні депутатський корпус, який представляє сьогодні самоврядування. На мою думку, він працює стабільно. Ми знайшли порозуміння, і ті програми, які ми розробляємо на розвиток міста, вони, як правило, знаходять підтримку», - зауважив голова КМДА.