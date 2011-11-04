У Палаці спорту виставка-ярмарок «Осінь 2011»

Київський Палац спорту з 9 по 12 листопада гостинно відкриває двері для всіх охочих відвідати виставку-ярмарок «Осінь 2011».

Широкий асортимент представлених товарів порадує відвідувачів своєю різноманітністю - верхній чоловічий і жіночий одяг (пальто, плащі, шуби, дублянки, шкіряні куртки); сезонне взуття, недорогі чоловічі та жіночі класичні костюми; дитячий одяг; шкіргалантерея (сумки, ремені, рукавички і т.д.), головні убори; трикотаж; постільна білизна, домашній текстиль; парфумерія, косметика; біжутерія, парасольки і багато іншого.

Особливою популярність у покупців користується недорогий дитячий трикотаж, а також жіночий трикотажний одяг великих розмірів від українських виробників. На виставці-ярмарку можна підібрати обновки для кожного члена сім'ї.

Виставка продовжиться з середи по суботу включно - 9-12 листопада.

Вхід вільний з 11.00 до 19.00.

Додаткова інформація за тел. (044) 531-98-69, http://www.vybir.kiev.ua