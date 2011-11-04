З нагоди 68-ї річниці визволення Києва від німецьких загарбників Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав квіти до могили Невідомого солдата.

Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія відбулася в парку Вічної Слави у столиці.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, голова КМДА Олександр ПОПОВ, ветерани війни.

Прозвучав Державний гімн України, присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Воїни Почесної варти вшанували пам`ять загиблих залпами з особистої зброї та урочистим маршем.

Президент України, крім того, поклав квіти до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу.

Глава держави також поспілкувався з ветеранами.