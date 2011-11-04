БЮТ заблокував трибуну і президію ВР
11:52, 04 листопада 2011Політика
2687 0
Вимагають декриміналізації Тимошенко
Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну та президію ВРУ.
За президією розміщено плакат: «Юлі волю!». Двері, куди зазвичай заходить президія ВРУ, закладені кріслом
На вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС оголошено до 12.10 перерву для проведення консультацій між лідерами фракцій, оскільки мав розглядатися законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України «щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».
.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter