БЮТ заблокував трибуну і президію ВР

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну та президію ВРУ.

За президією розміщено плакат: «Юлі волю!». Двері, куди зазвичай заходить президія ВРУ, закладені кріслом

На вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС оголошено до 12.10 перерву для проведення консультацій між лідерами фракцій, оскільки мав розглядатися законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України «щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

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