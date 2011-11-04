Перерва у парламенті затягнулася

У парламенті досі триває перерва, оголошена до 12.10 на вимогу опозиційних фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція «БЮТ-Батьківщина» продовжує блокувати трибуну та президію парламенту України.

Як повідомляв УНІАН, у роботі Верховної Ради на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС оголошено перерву до 12.10 для проведення Погоджувальної ради голів фракцій та керівництва парламенту. Консультації стосуватимуться ухвалення в другому читанні закону про декриміналізацію низки статей Кримінального кодексу.