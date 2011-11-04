Опозиція вигадала адекватну відповідь на резолюцію Європарламенту

Опозиція пропонує Верховній Раді України ухвалити звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо усунення перешкод при укладенні угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша України», народний депутат від партії Андрій ПАРУБІЙ у співавторстві з народними депутатами Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ (фракція «БЮТ-Батьківщина») та Тарасом ЧОРНОВОЛОМ (група «Реформи заради майбутнього») зареєстрував проект постанови «Про підтримку укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

Постановою пропонується ухвалити звернення Верховної Ради до Президента України з вимогою вжити усіх необхідних заходів для парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом ще у 2011 році.

В «Нашій Україні» наголошують, що в разі ухвалення постанови, Верховна Рада вимагатиме від глави держави забезпечити безумовне виконання законів України та указів Президента України щодо європейської інтеграції, а також усунути усі штучні перешкоди для наступного підписання та набуття чинності згаданої Угоди.

У документі депутати наголошують на тому, що набуття членства в Європейському Союзі є потужним стимулом для проведення модернізаційних перетворень в Україні та знаходить підтримку більшості українських громадян в усіх регіонах.

Відхід влади від європейських політичних та економічних принципів, порушення принципів демократії, прав людини та верховенства права суперечить національним інтересам нашої держави та може призвести до втрати європейської перспективи для України та ослаблення її міжнародних позицій, вважають депутати.

«Наша Україна» переконана, що ухвалення цієї постанови стане адекватною відповіддю українського парламенту на нещодавно ухвалену Резолюцію Європейського парламенту щодо поточних подій в Україні, в якій європейці вкотре підтвердили, що Україна зможе стати членом ЄС лише за умови виконання всіх критеріїв вступу, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права.