Попов привітав соціальних працівників з професійним святом

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав соціальних працівників із професійним святом під час урочистостей у Київському національному академічному театрі оперети. Звертаючись до присутніх, він висловив щире захоплення людьми, які щодня опікуються тими, хто цього вкрай потребує.

Як повідомляє прес-служба КМДА, Олександр Попов запевнив, що зробить усе можливе для того, аби покращити соціальний захист і самих працівників соціальної сфери.

«Мені відомі ваші проблеми. Ми їх знаємо і розв’язуємо. Наразі столична держадміністрація вишукує можливість запровадити з наступного року муніципальну надбавку для соціальних працівників», – підкреслив Олександр Попов.

Він також додав, що київська влада зробить усе необхідне для покращення матеріально-технічного забезпечення соціальних служб міста, створивши для їх представників належні умови праці.

Голова КМДА вручив три ордери на квартири соціальним працівникам та запевнив, що влада докладе максимум зусиль, аби наступного року якомога більше працівників отримали квартири за програмою 50х50.