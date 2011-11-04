Глава Представництва ЄС проситься до Шустера

Голова Представництва Європейського Союзі в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА просить ведучого ток-шок Шустер Live Савіка ШУСТЕРА запросити його на програму для представлення позиції ЄС щодо відносин з Україною.

Про це йдеться у листі Ж.ТЕЙШЕЙРИ до С.ШУСТЕРА, тест якого має УНІАН.

Голова Представництва ЄС висловив здивування з приводу того, що позиція Європейського Союзу у дискусіях на програмі С.ШУСТЕРА не була презентована відповідним легітимним представником ЄС. Таким чином, наголошує Ж.ТЕЙШЕЙРА, у студії не було жодної особи, яка б могла компетентно пояснити позицію ЄС. За його словами, в результаті у дебатах бракувало однієї зі сторін-учасниць, і таким чином вони були неповними, а глядачі були позбавлені можливості безпосередньо почути позицію ЄС.

“Я готовий та із задоволенням візьму участь у подібній програмі, щоб представити точку зору ЄС у питанні взаємовідносин з Україною. Я вважаю, це головним чином було б корисно для Вашої аудиторії, громадян України, для того, щоб вони були краще поінформовані з цієї важливої для їхнього майбутнього теми”, - зазначив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Голова Представництва ЄС в Україні також нагадав, що 14 жовтня його запрошували на ток-шоу, але в останню хвилину запрошення було скасовано.