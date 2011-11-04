Комуністи і націоналісти хочуть мітингувати біля Леніна одночасно

Головне управління з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації на сьогодні отримало шість заявок від різних організаторів, які 7 листопада хочуть провести в центрі столиці масові акції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Заявки подали партії, громадські організації та один громадянин.

Так, 4 тис. осіб планує вивести на вулиці столиці 7 листопада Комуністична партія України. У заявці сказано, що учасники акції, присвяченої 94-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, об 11.00 зберуться на Бессарабській площі і проводитимуть свої заходи до 13.30, пересуваючись за маршрутом від вказаної площі до Майдану Незалежності, а потім Кабінету міністрів України.

Одночасно з комуністами свої заходи на Бессарабській площі (з 11.00 до 12.00) хочуть провести представники столичної організації Конгресу українських націоналістів. На акцію “Кату Леніну – від українського народу” вони планують залучити 100 осіб.

У свою чергу, міська організація ВО "Свобода" заявила про намір зібрати 500 людей для участі в інформаційній акції “Злочин московського більшовизму" на Майдані Незалежності. «Свобода» планує провести свій захід з 9.00 до 18.00.

Крім того, з 9.00 до 17.00 на Європейській площі столичний осередок Української народної партії запланував захід "Ні - вшануванню ініціатора загарбницької війни проти України В.Ульянова в столиці Україні". До участі в акції заявлено 300 осіб.

Ще одна заявка надійшла від громадської ініціативи "Миколина сотня", яка планує провести марш "Слава Україні" за маршрутом – вул.Хрещатик - вул.Михайлівська - Софійська площа. Заявлено участь - 1 тис. осіб.

Також до КМДА надійшла заявка громадянина Е.ГОЛУБЄВА, згідно з якою 20 осіб о 13.00 зберуться на вул. Банковій 11 (Адміністрація Президента України) для проведення заходу щодо захисту конституційних прав.