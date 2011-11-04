Яким хочуть бачити виборчий закон губернатори і мери (опитування)

Закон про вибори народних депутатів має передбачити достатню кількість представників місцевих громад у Верховній Раді, які б могли ефективно відстоювати регіональні інтереси.

Таку думку керівники міст та областей України висловили під час опитування, проведеного УНІАН у зв`язку із намірами Верховної Ради найближчим часом прийняти новий Закон України «Про вибори народних депутатів».

Зокрема, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ переконаний, що “змішана система виборів 50х50 відкриває можливість потрапити в парламент новим «обличчям», незалежним популярним в областях кандидатам, яких оберуть люди, а не партійні лідери. Вони краще виражатимуть і відстоюватимуть інтереси територіальних громад. Не кажучи вже про те, що обрання депутатів в мажоритарних округах апріорі передбачає тісніший їх зв’язок з виборцями, підзвітність парламентаріїв громадам на місцях».

Водночас міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН вважає, що найбільш оптимальною була б партійна система з відкритими списками, оскільки це система, при якій розвивається внутрішньопартійна конкуренція. Але також потрібно зберегти регіональний аспект, коли люди з різних територій потрапляють у вищий орган управління країни. “Якщо це закриті списки, то не виключено, що 80% цього списку будуть жителі Києва. Тому, я думаю, що мажоритарний елемент він може бути”, - зазначає мер Вінниці.

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, який очолює обласний центр Чернігівщини з 2002 року, вважає, що громада міста має більше вигод, якщо її інтереси у ВР представляють депутати, обрані у мажоритарних округах.

“Громаді міст просто необхідні свої представники у парламенті", - сказав О.СОКОЛОВ.

На його думку, для цих депутатів більш дієвими є механізми відповідальності та зворотного зв`язку. Депутати-мажоритарники також є більш працездатними та мотивованими навіть на місцевому рівні.

"У міській раді я можу порівнювати кілька депутатських корпусів, обраних за різними виборчими системами – від мажоритарної до партійної. І мушу визнати, що більше пропозицій щодо вирішення питань життєдіяльності міста надходить саме від депутатів, обраних у мажоритарних округах", - зауважив Чернігівський міський голова.

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ переконаний, що проведення виборів за мажоритарними округами не є панацеєю, однак вважає їх кращими, «ніж система, яка є сьогодні».

«Я вважаю, що найбільш оптимальна система – це система з відкритими, регіональними виборчими списками. Коли людина, обираючи ту чи іншу партію, одночасно може вибрати конкретного представника тієї партії в своєму окрузі, якого вона знає і якому довіряє. Звичайне повернення до старої мажоритарки – це не вихід із ситуації, але це краще, ніж система, яка є сьогодні», - заявив А.САДОВИЙ.

Він також наголосив на необхідності того, «щоб своїх представників у парламенті мала не влада, а місцеві громади».

На переконання мера Луганська Сергія КРАВЧЕНКА, найоптимальніший варіант для державного та законотворчого будівництва України - це вибори за змішаним принципом, що включають в себе як кандидатів за мажоритарною системою, так і за пропорційною.

“Останні вибори до місцевих органів влади показали ефективність такого підходу. Сьогодні депутати-мажоритарники у жорсткій зв`язці зі «списочниками» працюють на конкретних дільницях, безпосередньо контактують з мешканцями, а виборці, в свою чергу, особисто знають свого депутата і знають, куди йти зі своїми проблемами. У той же час депутати, обрані за списками, відіграють помітну роль у справі партійного будівництва, оскільки, крім особистості, люди голосують і за політичні пріоритети, за вектор руху нашої країни в майбутньому. Змішана система виборів, на мій погляд, саме та збалансована система, яка при правильному підході задовольняє всі аспекти життєдіяльності нашого суспільства”, - зазначив С.КРАВЧЕНКО.

Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ є прихильником змішаної системи виборів. Він розказав, що на даний час у ВР є четверо представників Тернополя від різних політичних сил (Партія регіонів, УНП, «Батьківщина» та «За Україну» – УНІАН), але “допомоги від них для міста я не відчув жодної, я її не бачу і не чую. Можливо, колись вона і буде, але зараз нема”.

С.НАДАЛ також вважає, що “людям під час виборів необхідно орієнтуватися насамперед на тих кандидатів, у яких вони стовідсотково впевнені, яким вони довіряють і вважають, що вони справді відстоюватимуть інтереси громади. А щоб робота депутатів-мажоритарників була ефективнішою, в законі слід чітко прописати права громади щодо контролю над своїм депутатом. Тоді мажоритарник буде переживати, що його можуть відкликати, і це однозначно відіб’ється на його роботі.”

Довідка УНІАН. Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект про вибори народних депутатів України, внесений представниками парламентської більшості. Проектом (№9265-1), зокрема, передбачається зміна виборчої системи, за якою обиратимуться народні депутати, з пропорційної на змішану мажоритарно-пропорційну (225 депутатів обиратимуться у єдиному загальнодержавному багатомандатному окрузі за списками політичних партій, а 225 - в одномандатних виборчих округах). Крім цього, проектом пропонується: вилучити виборчі блоки політичних партій з числа суб’єктів виборчого процесу; встановити прохідний бар’єр для політичних партій, кандидати яких балотуються за списками у багатомандатному окрузі, на рівні 5%; виключити з виборчого бюлетеню позицію "проти всіх"; встановити, що висування кандидатів у депутати партією відбувається, крім закону, на підставі статуту партії; запровадити існування виборчих округів та виборчих дільниць на постійній основі тощо.

На розгляді у Комітеті ВР є також законопроект № 9265-2, що передбачає голосування за відкритими виборчими списками партій. При цьому виборець голосує не за партію в цілому, а підтримує у партійному списку в першу чергу певних кандидатів. Таку виборчу систему рекомендує використовувати Венеціанська комісія.

3 листопада ВР ухвалила постанову «Про створення Тимчасової спеціальної комісії з питання підготовки проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Даною постановою передбачено підготувати і подати до ВР проект закону до 17 листопада.