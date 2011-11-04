Експерти назвали головні фобії українських політиків

Експерти вважають, що найбільші страхи українських політиків – втратити матеріальні блага та бути викритими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» Костянтин МАТВІЄНКО.

Він підкреслив, що політики, які зараз керують країною, усвідомлюють свою неадекватність тим завданням, які перед ними стоять. Він зауважив, що це їхня головна фобія.

Також експерт зазначає, що політики бояться не вберегти свої статки. “Підсвідомо вони розуміють, що суспільство знає - ці статки крадені. А якщо це так, то у суспільства виникне прагнення до націоналізації”, – зауважив він.

За словами К.МАТВІЄНКА, фобії політиків матеріалізуються у високих парканах, будинках з колонами, в оточенні себе великою кількістю “челяді”, яка допомагає їм почуватися комфортніше. “Увесь політичний прошарок боїться того, що суспільство, врешті-решт, усвідомить, за Андерсеном, що король голий”, – пояснив експерт.

К.МАТВІЄНКО зауважив, що фобії політиків також проявляються в суперництві. “Те, що відбувається з “інфантом” клану ЛАНДІКІВ, - це теж ознака фобії”, – вважає експерт, який переконаний, що Романа ЛАНДІКА потрібно звільнити з-під варти.

“Цим епізодом намагаються прикрити все інше неподобство, яке здійснює влада зі своїми громадянами фізичним насильством”, – підкреслив К.МАТВІЄНКО і додав, що справа Романа ЛАНДІКА - малозначуща, а серйозні справи за участю українських політиків не розслідуються.

К.МАТВІЄНКО зазначає, що фобії політиків тягнуть за собою зневіру суспільства в державі як системі інституцій. Експерт переконаний, що політики ухвалять такий закон про вибори, який фактично унеможливить участь громадян у виборчому процесі. “Через мажоритарну складову вони намагаються себе законсервувати”, – підкреслив він.

Коментуючи заяву Президента України Віктор ЯНУКОВИЧА щодо закупівлі зброї українцями нібито для нападів на органи влади, експерт зауважив, що Президент маніпульований та погано поінформований про реальний стан речей у суспільстві. “Це особиста трагедія Президента”, – додав К.МАТВІЄНКО.

Він зауважив, що для свого оточення політики створюють враження власної суспільної значущості, а частина політиків відчувають, що насправді вони не є якісними фахівцями у своїй справі. “Тобто, відчуття того, що ці громадяни не на своєму місці, - воно в них присутнє постійно”, – пояснив К.МАТВІЄНКО.

У свою чергу соціальний психолог Олег ПОКАЛЬЧУК зауважив, що політики – це певна соціальна група, яка генерує свій страх з того моменту, коли вони до неї потрапили.

Основними страхами політиків психолог називає страх викриття та можливість організованого соціального спротиву - соціального вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада під час розширеного засідання Кабінету міністрів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що сьогодні в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що йому правоохоронні органи передали інформацію, що йде зараз закупка зброї і підготовка до нападів на органи влади. «Що це за люди, вони вже втратили страх і совість», - сказав Президент, критикуючи намагання дестабілізувати ситуацію в країні.