Чорнобильці і афганці попереджають владу: Ми покажемо, що буває за обман

Чорнобильці й афганці звинувачують владу у невиконанні «пенсійних» обіцянок і погрожують масштабними акціями протесту 7 листопада.

Про це «Острову» заявив представник активістів-чорнобильців у Донецьку Микола СЕНЧИН.

За його словами, сьогодні Пенсійний фонд України на 70% скоротив пенсії чорнобильцям і учасникам бойових дій. Якщо раніше ліквідатори аварії на ЧАЕС одержували у середньому по 7 тис. грн, то сьогодні на їх рахунках було не більш як 2 тис. грн.

Таким чином, заявив він, запевняння прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА і віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА про те, що соціальні виплати не тільки не уріжуть, але ще й піднімуть, виявилися брехнею.

Він повідомив, що уряд України порушив меморандум, підписаний 30 вересня з представниками всеукраїнських громадських організацій афганців і чорнобильців. «Уряд порушив підписаний з чорнобильцями і афганцями у вересні меморандум. У нас підло відібрали наші запрацьовані, та ще й пенсії, що відсуджені в судах. Це значить, що нам не залишили вибору, нас «кинули», – зазначив М.СЕНЧИН.

За його словами, 7 листопада у Києві за участю чорнобильців і афганців відбудеться друга Всеукраїнська акція протесту.

«У понеділок ми з афганцями зберемося під стінами уряду і Ради. . Акції протесту в Греції здадуться їм легкою розминкою», - заявив М.СЕНЧИН.