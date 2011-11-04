Анонсований у Києві вечір Гафта не відбувся через шахрайство?

Анонсований на 4 листопада творчий вечір російського актора Валентина ГАФТА не відбувся через можливе шахрайство організаторів, повідомив УНІАН журналіст, який прийшов у Будинок офіцерів, де мала пройти творча зустріч. «Я ще місяць тому купив квиток, хоча знав, що В.ГАФТ перебуває в лікарні. Проте мене запевнили організатори з агентства «Прем’єра», що актор обов’язково приїде в Київ, адже є ще час на одужання, - розповів журналіст. – За тиждень до творчого вечора в агентстві «Прем’єра» мені підтвердили, що вечір відбудеться, два дні тому – теж. Хоча, як я тепер розумію, це був зумисний обман – адже вони не могли не знати, що В.ГАФТ хворіє».