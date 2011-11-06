Владу просять завадити комуністам здійснити «жовтневий переворот»

Житомирський обласний осередок Всеукраїнського об’єднання «Свобода» закликав місцеву владу заборонити проведення будь-яких заходів 7 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» адвокат Сидір КІЗІН.

За його словами, "Житомирська обласна організація ВО "Свобода" направила звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування Житомирщини щодо заборони будь-яких святкових заходів 7 листопада як «жовтневого перевороту»".

При цьому С.КІЗІН уточнив, що таке звернення передане владі з огляду на те, що завтра, 7 листопада, у центрі Житомира комітет Компартії України планує провести мітинг та інші святкові заходи з нагоди 94-ї річниці «жовтневої революції».

«Закликаємо керівництво області, обласного та районних центрів, міст, сіл та містечок заборонити будь-які святкування в день, так званого, жовтневого перевороту 7 листопада, та дні, що йому передують. Жодним чином не брати самим в них участі. Це буде великим злочином перед пам’яттю про мільйони українців, владу яких вам випала честь представляти", - йдеться у зверненні.

Його автори також закликають владу не допустити виступів, парадів, маніфестацій "під злочинними червоними прапорами, де постійно лунають заклики до повалення існуючого ладу та відновлення злочинної держави СССР, що є відвертим порушенням Конституції України та негайно припиняти подібні заходи".

Натомість ВО "Свобода" вважає за потрібне провести завтра на місцях масових розстрілів та поховань жертв тоталітарної держави СССР поминальні заходи, «засудити ці діяння на рівні місцевих рад, ініціювати та сприяти встановленню пам’ятних знаків в місцях масових поховань".

"Можновладці, пам’ятайте, що ви є чиновниками держави Україна та слугами українського народу, а не злочинної держави СССР, яка назавжди загинула. Від органів прокуратури вимагаємо відслідковувати сприяння влади у святкуванні подібних заходів, адже там, як правило, відверто порушуються декілька статей Конституції України, зокрема 2, 10, 17, 20, 65, має місце наруга над державними символами України, що є порушенням статті 338 Кримінального кодексу України. Звертаємось до громади Житомирщини із закликом жодним чином не підтримувати подібні святкування, брати участь в них лише для припинення цієї відвертої наруги», - йдеться у відкритому листі керівника житомирської організації ВО «Свобода», адресованому голові Житомирської обласної ради Йосипу ЗАПАЛОВСЬКОМУ, голові Житомирської ОДА Сергію РИЖУКУ та Житомирському міському голові Володимиру ДЕБОЮ.