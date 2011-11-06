У «Регіонах» побоюються, що українці піднімуться й усе заберуть

З акцій протесту потрібно робити серйозні висновки. Про це в інтерв`ю "Газеті по-українськи" сказав народний депутат від Партії регіонів Володимир Рибак.

"Людям важко, тому вони й виходять на вулицю. З цих акцій треба робити серйозні висновки. Питання номер один — підвищення зарплат і пенсій. Це можливо тільки за зростання економіки. В України дуже добре майбутнє. Господь дав нам усе. Збираємо рекордні врожаї навіть за низької культури землеробства. Могли б нагодувати себе і купити за гроші від сільськогосподарської продукції й газ, й інше необхідне", - заявив він.

У декого з чиновників є бажання скоротити виплати чорнобильцям і ветеранам, розповів Рибак.

"Не поміркувавши, наприймали цілий ряд законів. У нових документах, розроблених урядом спільно з пільговиками, вже не стоїть питання про скорочення соціальних виплат. Але не треба ставити питання "Як забрати гроші у чиновника?". Бо потім він буде гроші вимолювати, хабарі брати. Кожному треба віддати своє. Чи відмовлюсь я від чогось, чи ні — ви більше не отримаєте. Якби нас було два-три мільйони, а не 46, то воно б на щось вплинуло. Треба людей підтягувати до максимуму, а не робити всіх жебраками. А якщо ми підемо шляхом "зараз у них заберемо" — то всі стануть іще бідніші", - зауважив Рибак.

Поглиблення розриву між бідними і багатими — катастрофа, вважає "регіонал".

"Рано чи пізно українці піднімуться й усе заберуть. Думаю, нам удасться такого уникнути. Для цього треба, щоб у країні був чисельний середній клас", - сказав він.