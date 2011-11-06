«Афганці» не збираються скидати Януковича і завтра штурмувати ВР

Заява про участь організації ветеранів Афганістану "Ніхто, крім нас" у створенні Народної ради України є вигадкою.

Про це заявив виданню Сегодня.uaзаступник голови правління організації Володимир СЕРДЮК.

«Ми дійсно виступаємо за розпуск парламенту, але те, що ми беремо участь в якихось об`єднаннях, які хочуть повалити президента, - це вигадки, які поширює пан ДАНИЛЮК (Олександр ДАНИЛЮК – координатор громадянського руху «Спільна справа»- УНІАН)», - зауважив голова організації «Ніхто, крім нас».

Як повідомляв УНІАН, в суботу прес-служба "Спільної справи" розповсюдила інформацію про те, що за ініціативи громадської організації воїнів-«афганців» «Ніхто крім нас», громадянського руху «Спільна справа» та ще низки союзних громадських об’єднань утворено Народну Ради України, головним завданням якої визначено усунути з посади Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Ніхто, крім нас" була найбільш активним учасником акцій під стінами парламенту минулого тижня. Однак, за словами В.СЕРДЮКА, в акціях 7 листопада вони не братимуть участі.