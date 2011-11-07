Перші «бої» на Хрещатику: націоналісти забирають прапори у комуністів

Перші "бої" на Хрещатику: Націоналісти забирають червоні прапори у комуністів

Свободівці не дозволяють розгортати у центрі Києва - на Хрещатику - червоні прапори, забираючи їх у членів Компартії.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Зокрема, біля станції метро "Хрещатик" зібрались близько 30 представників ВО "Свобода", які обіцяють не дозволити комуністам пройти Хрещатиком.

"Ми будемо контролювати виконання рішення суду, яке забороняє будь-яку акцію на Хрещатику, зокрема, й акцію КПУ. Тому якщо тут з`явиться червоний прапор чи якась колона комуністів, то ми насамперед апелюватимемо до міліції", - зауважив голова київської організації ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

Разом з тим, за словами націоналіста, якщо міліція відмовиться виконувати свої обов`язки та рішення суду, не виключено, що свободівці, "як законослухняні громадяни, власноруч сприятимуть виконанню цього рішення".

"Хай собі збираються біля Леніна. Головне - не пустити їх на Хрещатик і Майдан Незалежності", - додав Іллєнко.

Націоналісти вже забрали у комуністів, які збирались біля виходу зі ст. м. "Хрещатик", три червоні прапори.

"Тут щойно почали розгортати червоні прапори. Ми підійшли і пояснили, що є рішення суду, яке забороняє проведення акції. Вони не погодились сховати стяги, тому їх довелось забрати. Тепер маємо три трофеї, які здобуті у чесному бою", - розповів голова студентської "Свободи" Руслан Андрійко.

Після інциденту з прапорами до представників Компартії, які намагаються дістати маленькі прапорці з символікою СРСР, підходять міліціонери і просять їх заховати.

Слід зауважити, що від ст. метро "Хрещатик" до Майдану Незалежності розташовані 25 автобусів з "Беркутом", чотири автозаки та кілька міліцейських джипів.

У підземному переході на Майдані Незалежності перебувають близько 100 міліціонерів.