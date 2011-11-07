Як вчасно «позбутися» СССР? — Литовські політики та історики поділяться досвідом

Як убезпечитися від повернення в минуле й нарешті розпрощатися із СРСР? Чого в цьому Україна може навчитися в Литви — теж колишньої радянської республіки, а нині члена Євросоюзу? Про це говоритимуть на круглому столі, що 8 листопада о 10:00 розпочнеться в Києво-Могилянській академії (корпус 1, кімн. 301). Українці та литовці спробують порівняти результати 20-літнього шляху обох країн — України і Литви.

«Всі сфери життя мали бути реорганізовані. Але правду кажуть ті, хто стверджує, що економіку поставити на нові рейки можна значно швидше, ніж перебудувати менталітет народу, його самосвідомість», — говорить Далія Куодіте, депутат Сейму Литви і багатолітній директор Центру досліджень геноциду і резистансу жителів Литви, який був уповноважений здійснювати люстрацію.

«Наступ на права людини в Україні, все більша прірва між статками українців та доходами вузької групи політичних гравців значною мірою є наслідком неподоланого тоталітарного минулого», — говорить історик Володимир В’ятрович, який у 2008—2010 роках розсекретив архіви КҐБ.

І додає: «Це загрожує тим, що Україна не матиме жодних шансів наздогнати в розвитку своїх колишніх колег по соцтабору — від Прибалтики та Грузії, до Польщі та Угорщини».

Головною державною установою, котра в Литві координувала заходи із подолання наслідків тоталітаризму та люстрацію, є Центр досліджень геноциду та резистансу жителів Литви, який багато років очолювала Далія Куодіте.

8 листопада в Києво-Могилянській академії вона, а також її колеги Рональдас Рачінскас, виконавчий директор Комісії з оцінки злочинів радянського і нацистського окупаційних режимів у Литві, та Рута Трімонієне, представник меморіального департаменту Центру досліджень геноциду та резистансу Литви, розповідатимуть про досвід їхньої країни в подоланні наслідків тоталітаризму.

З українського боку — співдоповідачі та учасники дискусії:

Володимир В’ятрович, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху; Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА; Іван Патриляк, доцент Київського національного університету імені Т. Шевченка; Вахтанг Кіпіані, головний редактор інтернет-видання «Історична правда»; Руслан Забілий, директор Національного музею «Тюрма на Лонцького».

Організатор: Центр досліджень визвольного руху за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні.

Партнери: Школа політичної аналітики НаУКМА, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр правових та політичних досліджень «Сім»

Інформаційні партнери: телеканал ТВі, Історична правда, журнал «Країна», Газета по-українськи, Україна Incognita, Gazeta.ua

Прес-центр Центру досліджень визвольного руху:

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тел./факс: +380 32 247-45-22,+380 63 628-68-69