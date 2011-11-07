Колона комуністів шикується йти Хрещатиком до Майдану Незалежності

Прихильники Комуністичної партії України мають намір пройти від Бессарабської площі Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він та інші лідери Компартії поклали квіти до пам’ятника Леніну на Бессарабській площі з нагоди чергової річниці Жовтневої революції 1917 року.

Після цього П.СИМОНЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що колона прихильників партії має намір пройти від Бессарабської площі Хрещатиком до Майдану.

На запитання стосовно того, що такі дії будуть незаконними, оскільки суд напередодні заборонив проводити акції на Хрещатику та Майдані, П.СИМОНЕНКО сказав, що «у часи кризи влада завжди звертається до радикальних націоналістичних організацій». Він додав, що це рішення суду було ініційоване саме націоналістичними організаціями.

Лідер комуністів сказав, що на Майдані Незалежності активісти партії мають намір провести зустріч з народними депутатами від КПУ.