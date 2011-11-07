Міліція погрожує комуністам адміністративним протоколом
Хрещатиком пройшлися 650 осіб
На організаторів ходи представників Комуністичної партії України Хрещатиком може бути складено адміністративний протокол за порушення заборони суду вчиняти такі дії.
Про це УНІАН повідомили у Головному управління МВС України в Києві.
Як зауважили в главку, до представників КПУ було доведено рішення Окружного адміністративного суду Києва, який заборонив проведення масовий акцій у центрі столиці.
Однак, попри це, колона мітингувальників у кількості близько 650 осіб вирушила від Бессарабської площі в напрямку Майдану Незалежності, частково перекривши рух транспорту в одному напрямку.
«Проти організаторів заходу може бути складено адміністративний протокол за порушення рішення суду», - зазначили у київській міліції.
Як повідомляв УНІАН, комуністи сьогодні відзначають чергову річницю Жовтневої революції 1917 року. Вони вирішили пройти колоною від Бесарабки до Майдану Незалежності.
Разом з тим суд напередодні заборонив проводити акції на Хрещатику та Майдані.