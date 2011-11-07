Міліція погрожує комуністам адміністративним протоколом

На організаторів ходи представників Комуністичної партії України Хрещатиком може бути складено адміністративний протокол за порушення заборони суду вчиняти такі дії.

Про це УНІАН повідомили у Головному управління МВС України в Києві.

Як зауважили в главку, до представників КПУ було доведено рішення Окружного адміністративного суду Києва, який заборонив проведення масовий акцій у центрі столиці.

Однак, попри це, колона мітингувальників у кількості близько 650 осіб вирушила від Бессарабської площі в напрямку Майдану Незалежності, частково перекривши рух транспорту в одному напрямку.

«Проти організаторів заходу може бути складено адміністративний протокол за порушення рішення суду», - зазначили у київській міліції.

Як повідомляв УНІАН, комуністи сьогодні відзначають чергову річницю Жовтневої революції 1917 року. Вони вирішили пройти колоною від Бесарабки до Майдану Незалежності.

Разом з тим суд напередодні заборонив проводити акції на Хрещатику та Майдані.