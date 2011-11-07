На Майдані мітингують комуністи

У Києві на Майдані Незалежності розпочався мітинг прихильників КПУ з нагоди 94-ї річниці революції 1917 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані зібралося близько 700 прихильників КПУ.

На встановленій сцені виступають представники КПУ з різних регіонів України.

Поблизу Майдану вздовж Хрещатика стоять близько 15 автобусів зі співробітниками міліції. Велика кількість бійців спецпідрозділів МВС також вишикувалась біля Головпоштамту.

Під час проведення мітингу на майдані Незалежності лідер Коаліції учасників Помаранчевої революції Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО разом з іншими членами цієї організації розірвали і спробували спалити червоний прапор. Їм намагалися завадити прихильники КПУ. В результаті виникла бійка, яка невдовзі припинилася.