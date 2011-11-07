Янукович завтра поїде на Буковину

Повідомлення прес-служби глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 8 листопада, здійснить робочу поїздку до Чернівецької області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Акредитацію ЗМІ проводить Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Чернівецької ОДА за телефонами: (0372) 55-05-09, 55-37-56, (097) 700-40-01.

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