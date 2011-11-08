Депутати: з усіх екранів на нас виливається російськомовна попса

Народні депутати від опозиції закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати закон про скорочення квот для нацiонального аудiовiзуального продукту з 50% до 25%.

Про це йдеться у Відкритому листі парламентаріїв, повідомили УНІАН у прес-службі депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, який є одним із авторів листа.

Опозиціонери називають цей закон "терористичним актом" регіоналів проти України, проти її святинь - культури, мистецтва і духовності.

Як зазначають автори листа, у вересні цього року депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО «вкинула» у Верховну Раду поправку до Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

«Стан телевізійного та радіоефірів в Україні і до цього був плачевним. З усіх екранів та приймачів на нас Ніагарою виливається, як правило, російськомовна попса. Дуже часто вона "ніяка", позбавлена будь-яких національних ознак, вона навіть не російська, а лишень російськомовна», - йдеться в листі.

За словами депутатів-опозиціонерів, «коли агресивна антиукраїнська більшість Верховної Ради проголосувала цей провокаційний закон у першому читанні, ми сподівалися, що вони зупиняться, що в їхньому середовищі таки знайдеться бодай одна впливова і мудра голова, котра отямить провокаторів-шовіністів».

«Всі наші поправки, котрі могли врятувати бодай існуючу присутність українського слова, української пісні, української культури і мистецтва на телебаченні та радіо - "механічна" рука регіонального диригента з тупою впертістю "косила" їх», - наголошується у Відкритому листі.

«Вони таки прийняли цей підлий, антиукраїнський закон у їхній редакції, залишивши для мільйонів українців жалюгідну частку ефіру. Всього 25% загальноукраїнського теле- радіопростору. І це на двадцять першому році після відновлення самостійної Української держави», - підкреслюють в опозиції.

Як відзначають автори листа, «остання перешкода перед вступом цього закону у дію - Президент. Для нього – це тест. Схвалення чи "вето"?».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада скоротила до 25% частку української аудiовiзуальної продукцiї в ефiрi телерадiоорганiзацiй.

Ранiше ця квота була на рiвнi 50%.

У разi пiдписання закону Президентом, в загальному обсязi мовлення кожної телерадiоорганiзацiї нацiональний аудiовiзуальний продукт або музичнi твори українських авторiв чи виконавцiв матимуть становити не менше за 25%. Решту 75% продукту нададуть iноземним виробникам.

Разом з тим в Адміністрації Президента України пообіцяли уважно розглянути ухвалений ВР закон про зниження квоти для національного аудіовізуального продукту з 50% до 25%.

"Президент Українi Вiктор ЯНУКОВИЧ уважно стежить за розвитком ситуацiї в цiй сферi. Глава держави неодноразово наголошував на необхiдностi зваженого i розважливого пiдходу до цiєї болючої теми", - йдеться, зокрема, у вiдповiдi прес-служби Президента на запит видання "Дзеркало тижня" про можливiсть застосування вето до закону.