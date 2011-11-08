Журналістів запрошують на майстер-клас відомого фотографа

Незалежний медіа-холдниг «Еволюшен-медіа» запрошує журналістів на творчий вечір і презентацію фоторобіт відомого британського фотографа Еда ГОЛДА, що відбудеться 9 листопада о 18:00 у конференц-залі «Еволюшен-медіа» за адресою вул. Жилянська, 12-А. Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Е.ГОЛД відомий своїми фотознімками по всьому світу, він працював у Афганістані, на Алясці, в Аргентині, Великобританії, США. Є автором більш як 20 книжок.

Повне резюме фотографа можна подивитися тут.