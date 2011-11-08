Хара пішов, бо перегризся з керівниками організацій, що входять до ФПУ?

Однією з причин відставки Василя ХАРИ з посади голови Федерації профспілок України став конфлікт з керівниками організацій, що входять до ФПУ.

Про це виданню “КоммерсантЪ-Украина”(№183 від 8 листопада) заявила голова центрального комітету Профспілки працівників культури Людмила ПЕРЕЛИГІНА.

"Він хотів створити конгрес громадських організацій і зробити ФПУ його засновником. До складу конгресу мали увійти суспільно-політичні організації, але закон дозволяє нам об`єднуватися тільки з профспілками", - сказала вона.

За словами Л.ПЕРЕЛИГІНОЇ, представники 31 міжгалузевої профспілки і 22 обласних профспілкових об`єднань (близько 90% структур, що входять до ФПУ) на нараді висловилися проти створення конгресу.

Наприкінці жовтня заступник голови ФПУ Сергій КОНДРЮК повідомив, що федерація розглядає можливість створення власної політичної сили на парламентських виборах 2012 року. Учора заступник голови центрального комітету Профспілки працівників металургійної і гірничо-видобувної промисловості Олександр РЯБКО повідомив, що навіть було створено оргкомітет зі створення конгресу. «КоммерсантЪ`» припускає, що туди мали увійти представники громадянського руху "Спільна справа", що об`єднав учасників "податкового Майдану". Як стверджує координатор "Спільної справі" Олександр ДАНИЛЮК, у листопаді планується всеукраїнський страйк, точна дата якого буде визначена за підсумками форуму профспілок 11 листопада.

Проте О.РЯБКО повідомив, що участь ФПУ у форумі відкладається. Він також додав, що рішення про створення нової структури на базі ФПУ було затверджене без узгодження з членськими організаціями. Таким чином, керівництво ФПУ порушило деякі норми статуту федерації, що передбачають колегіальність під час ухвалення рішень. "У своїй діяльності ФПУ не залежить від громадських організацій і партій. А тут виходило, що ми могли потрапити у таку залежність. У нас голова ФПУ не може ухвалювати одноосібні рішення. Мене здивувало, чому цей принцип був порушений", - сказав О.РЯБКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада В.ХАРА заявив про свою відставку з посади голови ФПУ. У медіа-центрі ФПУ УНІАН повідомили, що основна причина відставки - «неготовність керівників членських організацій проводити реформи у профспілковому середовищі».

11 листопада президія федерації розгляне питання про відставку В.ХАРИ.

В.ХАРА обіймав посаду голови ФПУ з листопада 2008 року.