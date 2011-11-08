Клюєв доручив Попову втрутитися у ситуацію із захопленням видавництва

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив керівнику Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ оперативно відреагувати на заяви керівництва відомого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" щодо спроб рейдерського захоплення приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За його словами, він доручив КМДА провести оперативну перевірку і вжити всіх необхідних заходів для захисту прав видавництва і Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Ревуцького.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького за адресою вулиця Басейна, 1/2 намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак сьогодні невідомі люди з приміщення цієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

І.МАЛКОВИЧ вважає, що усі ці роботи ведуться з метою захопити приміщення капели і видавництва.