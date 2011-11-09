Чорнобильці стали під прапори Ляшка
12:08, 09 листопада 2011Політика
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Урядовці не виходять
Біля Будинку уряду зібралося близько 300 чорнобильців, які вимагають збереження їхніх пенсій на рівні 6-10 мінімальних, як передбачено законом.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори Радикальної партії Олега ЛЯШКА.
Вони вимагають проведення переговорів з представниками влади, але урядовці до протестувальників поки що не виходили.
Перед учасниками акції виступив народний депутат України О.ЛЯШКО. У своєму виступі він закликав прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА вийти до чорнобильців і «розказати, як можна прожити на пенсію у розмірі 800 грн.».
Акція проходить без інцидентів, порядок забезпечують близько ста працівників міліції.
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