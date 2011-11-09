Тимошенко зможе зустріти Різдво вже вдома?

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО можуть звільнити з-під варти до 20 грудня.

Про це пише польське видання «Газета Виборча» посилаючись на джерела в Адміністрації Президента України.

Зокрема, видання пише про існуючий план звільнення з в`язниці Ю.ТИМОШЕНКО до 20 грудня. При цьому газета нагадує, що на 19 грудня запланований самміт Україна – Європейський Союз у Києві.

«Різдво, звичайно, вона зможе зустріти дома», - говорить людина, пов`язана з Адміністрацією Президента України. Але не може дати голову на відсіч, що цей план буде реалізований, тому що деякі люди в безпосередній близькості від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна сидіти, навіть ціною погіршення відносин із Заходом», - пише видання.

Співрозмовник газети зауважує, що в даному випадку не буде задіяно такий механізм звільнення як амністія, оскільки для цього потрібно відповідне звернення Ю.ТИМОШЕНКО до глави держави. Не буде задіяно, за словами співрозмовника газети, і механізм винесення виправдального вироку й Апеляційним судом, оскільки він, згідно з нині чинним законодавством, не може цього зробити. «Єдиний спосіб виходу з в`язниці колишнього прем`єр-міністра - це прийняття поправок до Кримінального кодексу таким чином, щоб видалити статтю, за якою вона була засуджена», - розповів він. «Після прийняття нової редакції Кодексу парламентом Ю.ТИМОШЕНКО може вийти на свободу наступного дня», - додав співрозмовник «Газети Виборчої».