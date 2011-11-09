Янукович продовжив кадрові перестановки

Укази - на сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд кадрових призначень в державних агентствах та службах. Зокрема, на сайті глави держави оприлюднено укази про призначення Іллі ШЕВЛЯКА заступником голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України; Анатолія ГРИГОРА - першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України; Лілії ОЛЕКСЮК - першим заступником голови Державної служби України з питань захисту персональних даних; Лідії КЛИМЕНКО - заступником голови Державного агентства України з питань кіно.

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