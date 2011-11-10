Суд видав ордер на арешт екс-майора Мельниченка

У Генпрокуратурі України підтвердили інформацію про те, що Шевченківський районний суд Києва виніс постанову про арешт екс-майора Державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.

"18 жовтня 2011 року Шевченківським районним судом винесено постанову про обрання щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказав керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

Він пояснив, що у постанові суду йдеться про те, що у разі затримання М.МЕЛЬНИЧЕНКА його мають не пізніше, ніж через 48 годин доставити до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Кажучи про причини винесення судом такої постанови, Ю.БОЙЧЕНКО сказав: "Це зроблено у зв`язку з тим, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває у міжнародному розшуку, ухиляється від слідства і перешкоджає встановленню істини у справі".

Він також нагадав, що після скасування 23 червня Печерським судом постанови від 2005 року про припинення кримінальної справи щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКО Апеляційний суд Києва погодився з цим рішенням, справа надійшла в СБУ і досудове слідство відновили. Його місце знаходження залишалося невстановленим, і 23 вересня його оголосили в розшук. 14 жовтня - у міжнародний розшук.

За словами Ю.БОЙЧЕНКА, двічі М.МЕЛЬНИЧЕНКО намагався перетнути кордон. При цьому були складені відповідні протоколи, на яких він особисто розписався, і йому вручили другий екземпляр. Тобто, як пояснив керівник прес-служби, М.МЕЛЬНИЧЕНКА було повідомлено про те, що йому заборонено виїзд за межі України.