Губернатор обіцяє підняти народ проти облгазу

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК пообіцяв «розібратися» з тими, хто відключає селища області від газу за борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На Житомирщині, підкреслив С.РИЖУК, сталася надзвичайна ситуація у зв’язку з відключенням 7 листопада від газопостачання селищ Новогуйвинськ та Озерне, які наразі вже до нього підключені.

За словами С.РИЖУКА, "владою в Україні є народ». «То чому ви не підняли народ, щоб вони розблокували опломбовану котельню? Якщо ще раз таке допустить «Житомиргаз», я підніму людей особисто не як губернатор, а як голова Житомирської обласної організації Партії регіонів, ми до газовиків приїдемо (до ВАТ «Житомиргаз»), їхню контору заблокуємо і їхні автомобілі продамо», - сказав він.

“У нас сталася надзвичайна подія, селища відключили, брутально порушено права і свободи громадян, які заплатили за цей газ. …прийшла пора приймати рішення і вони важкі ", - зазначив губернатор, звертаючись до членів комісії.

За словами голови облдержадміністрації, «ВАТ «Житомиргаз» відключив згадані селища від газу, не повідомивши про це керівництво області та передчасно, оскільки селища мали можливість розрахуватися за газ до 14 листопада, тоді як відключення відбулося 7-го». «За невчасні розрахунки ми будемо притягувати до відповідальності чиновників», - сказав С.РИЖУК.

При цьому губернатор зауважив, що влада і надалі контролюватиме стан розрахунків регіону за енергоносії та газ та проведе переговори з керівництвом «Нафтогазу України» про те, щоб уникнути надалі таких ситуацій з відключенням селищ за борги.

Водночас голова ОДА пообіцяв, що керівники райдержадміністрацій та їхні заступники «будуть звільнені, якщо вони будуть морозити людей».

Голова Житомирської ОДА також закликав силовиків області відреагувати відповідним чином з приводу дій чиновників «Житомиргазу» щодо відключення від газу згаданих селищ та дати їм правову оцінку.

Він також повідомив, що 15 грудня цього року на сесії Житомирської обласної ради можуть бути виділені кошти від перевиконання обласного бюджету на вирішення проблемних питань з розрахунків за газ та енергоносії в області. «15 грудня на сесії виділимо ще додатково кошти, освоюйте і будьте господарями. Не приватні контори будуть керувати державою», - зазначив він.

Як повідомив на засіданні комісії перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ОЛЕЩЕНКО, на початок листопада цього року борги за газ в області становлять понад 180 млн. грн.

Як повідомлялося, через борги ВАТ "Житомиргаз" відключив 7 листопада від газопостачання селища Новогуйвинськ та Озерне Житомирської області.

За словами Новогуйвинського селищного голови Валерія ГАРБУЗА, "фактично без опалення залишилися садочки, гімназії та понад 15 тис. жителів Новогуйвинська та Озерного".

Він уточнив, що селища заборгували понад 90 тис. грн. за спожитий газ, зауваживши при цьому, що прокуратура Житомирського району уже внесла протест на рішення газовиків про відключення, вважаючи його незаконним.