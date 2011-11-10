У п'ятницю, 11 листопада, в рамках другого сезону культурного проекту Art Point в Донецьку відбудеться виставка сучасного мистецтва Donetsk goes contemporary.

Кураторами виставки стали два всесвітньо визнаних автора – Андрій ЛОГІНОВ (Білорусь/Німеччина) і Стів СХЕПЕНС (Бельгія).

На виставці будуть представлені роботи 13 майстрів (художників, скульпторів і фотографів) з 9-ти країн світу, які прожили в Донецьку 10 днів і мали можливість творити без обмежень в свободі своїх арт-висловлювань:

Діє КАЛУДЬЄРОВИЧ (Dejan Kaludjerovic), Сербія/Австрія - інсталяція і перформанс;

Метт МАЛІКАН (Matt Mallican), США – живопис;

Франц РОДВАЛЬТ (Franz Rodwalt), Німеччина – скульптура;

Лідді ШЕФФКНЕХТ (Liddy Scheffknecht), Австрія – відео;

Сантьяго СЬЄРРА (Santiago Sierra), Іспанія – перформанс;

Вадим ВОСТЕРС (Vadim Vosters), Бельгія - інсталяція і перформанс;

Проект AES+F grouр, Росія – відео;

«Сині носи» (Blue Noses), Росія – інсталяція;

Сергій БРАТКОВ (Sergey Bratkov), Україна – фото;

Ігор ГУСЄВ (Igor Gusev),Украина - живопис і інсталяція;

Ната ТРАНДАФІР (Nata Trandafir), Україна - живопис і інсталяція;

Андрій ЛОГІНОВ (Andrei Loginiv), Білорусь/Німеччина – фото;

Стів СХЕПЕНС (Steve Schepens), Бельгія – перформанс.

Урочисте відкриття виставки відбудеться 11 листопада в 16.00 на 20-му поверсі ТРЦ Green Plaza (Донецьк, вул. Артема, 51-А).

Виставка буде відкрита до 12 грудня 2011 року.

*** Культурний проект Art Point був ініційований Компанією СКМ в 2010 році. Ідея проекту об'єднала декілька завдань: по-перше, знайти сучасну мову, здатну описати Донецьк таким, яким він є сьогодні; по-друге, дати можливість жителям і гостям міста сформувати своє нове уявлення про одне з найбільших міст України

Перша виставка була приурочена до 10-летию компанії, і СКМ має намір зробити цей проект щорічним.

З інформацією про Art Point–2010 можна ознайомитися на сайті СКМ.