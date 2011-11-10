Суд не зглянувся над Іващенком

Печерський районний суд Києва вирішив продовжити судове засідання у справі проти колишнього т.в.о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА, не дивлячись на його прохання перенести у зв’язку з поганим самопочуттям сьогоднішній допит другого свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, після допиту в ході сьогоднішнього судового засідання як свідка заступника директора адміністративного департаменту Міністерства оборони Віталія ШЕВЧЕНКА головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК оголосив 5-хвилинну технічну перерву для того, щоб потім продовжити допит іншого свідка. На що В.ІВАЩЕНКО відреагував проханням перенести судове засідання.

«Я тут з 9-ї години, я зранку прийняв знеболювальне і зараз погано себе почуваю. Тому прошу перенести засідання», - сказав він.

У свою чергу суд запропонував йому викликати «швидку допомогу», але В.ІВАЩЕНКО відмовився. «Лікар що зробить? Вколе знеболювальне, а мені потрібно відлежатися. В мене зараз гострий біль, мені що стояти, що сидіти однаково, м’яко кажучи», - сказав колишній високопосадовець Міноборони. Разом з тим він погодився продовжити засідання, зауваживши, що буде терпіти.

Слід зазначити, що, як і на минуле судове засідання, В.ІВАЩЕНКО прибув сьогодні до зали суду, спираючись на палицю.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

З часу перебування у СІЗО у В.ІВАЩЕНКА різко погаршився стан здоров’я.

Зокрема, за словами його адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКА, нещодавно київські лікарі дійшли висновку, що якщо В.ІВАЩЕНКУ найближчим часом не буде надано належного лікування в умовах стаціонару, йому загрожує параліч і як наслідок - інвалідність.