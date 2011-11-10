Яценюк придумав як заборонити паркан біля ВР

Народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає законодавчо заборонити встановлення огорож навколо будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, така вимога міститься в його законопроекті №9436, зареєстрованому у Верховній Раді сьогодні, 10 листопада.

А.ЯЦЕНЮК вимагає в двотижневий термін з дня набрання чинності цим законом знести огорожі навколо приміщень державної влади та місцевого самоврядування.

Відповідно до законопроекту, забороняється встановлення огорож, парканів, ґрат та будь-яких інших штучних перешкод, які обмежують доступ громадян до об`єктів благоустрою, зокрема, до територій будівель органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що нинішня українська влада зухвало ігнорує та систематично порушує конституційні права громадян. Як приклад обмеження конституційної свободи пересування громадян А.ЯЦЕНЮК наводить облаштування огорожі навколо будівлі Верховної Ради у вересні цього року.

За його словами, впродовж двадцяти років відсутність огорожі жодним чином не заважала виконувати законодавчому органу країни свої основні функції. «Однак парламентська більшість, обравши курс на обмеження прав людини, скасувавши ряд пільг та прийнявши низку антисоціальних законів, вирішила відгородитись від обуреного такою дискримінаційною політикою населення», - зазначає лідер «Фронту Змін».

І це при тому, додав він, що народний депутат України є представником українського народу у Верховній Раді і уповноважений ним здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. «Невже саме таким чином народні депутати гарантують підтримання зв’язків та взаємовідносин з виборцями, як передбачено статтею 7 Закону України «Про статус народного депутата України?», - зазначається в документі.