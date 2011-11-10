Підпалювачу офіса ПР дали три роки умовно

За спробу підпалити у ніч на 21 січня міський офіс Партії регіонів на вулиці Прохорівській, 16, в Одесі Малиновський райсуд міста засудив сьогодні 20-річного одесита до 3 років позбавлення волі (з відстроченням покарання).

Як передає кореспондент УНІАН, суд також зобов`язав винуватця події, якому прокурор інкримінував умисне знищення чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК України), відшкодувати 30 тис. грн.. судових та інших витрат, включно з оплатою зламування комп`ютерів в одному з інтернет-клубів. Оскільки слідством було встановлено, що саме звідти підсудний надіслав повідомлення у створений блог, пояснюючи мотиви кидання пляшки із запалювальною сумішшю у вікно офісу.

З урахуванням того, що вже у ході слідства підсудний сплатив збитки від розбитого вікна офісу, оціненого в 2000 грн., представник Партії регіонів не заявляв до нього в суді майнових претензій.

Як повідомляв УНІАН, молодого одесита було затримано міліцією у червні поточного року, в його квартирі робили обшук. Проте журналістів не повідомили, чи знайдено речові докази, що дозволяють встановити його причетність до спроби підпалу 21 січня поточного року партійного офісу.

27 травня слідчий у справі про спробу підпалу місцевого офісу Партії регіонів затримав і допитав як свідка 32-річного журналіста Богдана ОСІНСЬКОГО. Також нарядом міліції було проведено обшук у квартирі Б.ОСІНСЬКОГО, в ході якого були вилучені, зокрема, персональний комп`ютер журналіста, диктофон, мобільний телефон, теки з газетами, де зберігалися публікації.

Коментуючи ситуацію із затриманням міліцією журналіста, відомий одеський громадський діяч Андрій ЮСОВ висловив думку, що «це помста Богдану ОСІНСЬКОМУ за його політичні погляди. Він має чітку життєву позицію і не приховує її. Обшук на квартирі журналіста і його доставляння до відділення міліції схожі на помсту. Він неодноразово критикував діяльність місцевих властей, в першу чергу, мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА».

21 січня 2011 року в Одесі невідомий зловмисник кинув пляшку із запалювальною сумішшю до офісу міської організації Партії регіонів, внаслідок чого було розбито вікно. Люди не постраждали. Відповідальність за скоєне взяла на себе дотепер не відома в Одесі організація антиглобалістів.

«Ми, антиглобалісти, - повідомилося на сайті антиглобалістів, - беремо на себе відповідальність за підпал офісу Партії регіонів 20 січня. Причина криється у тому, що ця партія встановила диктатуру великого капіталу і продовжує план «Ост» щодо українського народу, тим самим продовжуючи НКВДістські традиції попередньої влади. Капіталісти хочуть перетворити нас на рабів, вони підвищують штучно ціни, позбавляють людей можливості мати хліб насущний».

Крім того, автором заяви на сайті антиглобалістів було заявлено про протест у зв`язку з репресіями щодо національного руху на території Запоріжжя.

Нагадаємо, це був другий хуліганський акт, скоєний в Одесі проти Партії регіонів протягом року. Перший стався напередодні виборів в місцеві ради - у ніч на 20 вересня зловмисник обстріляв офіс обласної організації Партії регіонів, розташований на вулиці Канатній, 1. Тоді при огляді будівлі офісу ПР були знайдені три кульові отвори у вікнах і слід від кулі у стіні.