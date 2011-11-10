Янукович задумався про зону вільної торгівлі із Сербією

20:34, 10 листопада 2011
Політика
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Поспілкувався з Тадічем

Україна і Сербія домовились створити зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з Президентом Сербії Борисом ТАДІЧЕМ сьогодні у Києві.

«Ми домовились, що починаємо процедуру підготовки угоди по створенню зони вільної торгівлі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, та невелика перерва у торгово-економічних відносинах, яка була між країнами, не пішла на користь, і тому сьогодні й під час минулих зустрічей двох Президентів наголошувалося на важливості активізації двосторонніх відносин.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про інші домовленості щодо створення постійних бізнес-форумів, активізації інвестиційних проектів, участь в приватизації об’єктів на території двох країн.

«Сьогоднішній візит надав якісно нового імпульсу розвитку двосторонніх відносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Б.ТАДІЧ підтримав ці висловлювання Президента України, додавши, що Сербія сподівається на підтримку України на шляху вступу Сербії до Світової організації торгівлі.

 

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