Іващенко звинувачує Вовка у бездіяльності

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО звинувачує головуючого у судовому процесі в його справі у бездіяльності і вимагає забезпечення його конституційного права на отримання лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву-заперечення В.ІВАЩЕНКО зробив сьогодні під час чергового судового засідання.

Як зазначає у своїй заяві екс-посадовець Міноборони, 27 жовтня суд вчергове відмовив у задоволенні клопотання його захисників щодо зміни запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою. При цьому В.ІВАЩЕНКО наголосив, що суд не взяв до уваги висновки головного невропатолога Шевченківського району Києва, який констатував наявність гострого захворювання хребта, що може призвести, якщо В.ІВАЩЕНКУ не буде надано належного лікування в умовах стаціонару, до паралічу і як наслідок - до інвалідності.

«Враховуючи той факт, що на даний час жодних дій щодо мого лікування не відбувається, а стан мого здоров’я продовжує погіршуватися, я заперечує проти дій головуючого судді ВОВКА, який унеможливлює реалізацію мого конституційного права на медичну допомогу. Я не прошу, як неодноразово висловлювався головуючий суддя ВОВК, щоб він мене лікував (таких можливостей він дійсно не має). Я вимагаю належного забезпечення моїх конституційних прав громадянина України, зокрема на охорону здоров’я та медичну допомогу», - зазначив у своїй заяві В.ІВАЩЕНКО, вкотре підкресливши, що в умовах слідчого ізолятору такої медичної допомоги він отримати не може, що офіційно підтверджено керівництвом СІЗО і така довідка долучена до матеріалів його справи.

«Але судовою колегію на чолі з суддею ВОВКОМ, - продовжив В.ІВАЩЕНКО, - всупереч об’єктивним фактам заперечується наявність цього документа. Відкидаючи суть питання, якою є прогресуюче суттєве погіршення мого здоров’я з подальшими негативними наслідками, головуючий спрямовує розгляд питання у виключно формальну площину з покладанням відповідальності за стан здоров’я так званого спецконтингенту, до числа якого відносить і мене, на керівництво Київського слідчого ізолятора».

«Я вважаю, що таким чином головуючий суддя ВОВК не забезпечує реалізацію моїх прав», - наголосив В.ІВАЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

З часу перебування у СІЗО у В.ІВАЩЕНКА різко погіршився стан здоров’я.