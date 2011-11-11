У лондонській галереї виставили роботи української художниці

7 листопада в столиці Великобританії відкрилася виставка української художниці Галини МОСКВІТІНОЇ, яка вже одержала визнання у світової арт-спільноти. Як ідеться в повідомленні прес-служби художниці, лондонська виставка продовжує світове турне «світангів» «Кодекс Світла» Г.МОСКВІТІНОЇ, організоване приватним фондом Arcane Art.

Виставка проходить у галереї Hay Hill, що входить до п`ятірки кращих арт-галерей Лондона. Тут, зокрема, виставлено картину "Промінь творення", яка по закінченні виставки буде представлена на зимових торгах аукціонного дому MacDougall`s.

Експерти відзначають, що «майстерність художниці об`єднує глибокі ідеї метафізичного рівня з її унікальним стилем живопису».

За словами художниці, її картини далекі від «епатажу, модного нині в мистецтві». «Мої картини не вторгаються в простір глядача в агресивній манері, - відзначила вона. – У їх присутності в тиші власної душі глядач може відчути своє власне світло».

Як повідомлялося, світове турне робіт Г.МОСКВІТІНОЇ стартувало на початку осені в Тель-Авіві, далі виставка відвідала Мілан. У грудні картини приїдуть до Києва, а навесні 2012 року – до Нью-Йорка.