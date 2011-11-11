Мельниченко каже, що готовий прилетіти з Ізраїлю на суд у справі Кучми

Колишній майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває в Ізраїлі, але готовий приїхати в Україну, щоб свідчити в суді у справі колишнього Президента Леоніда КУЧМИ.

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№186 від 11 листопада).

«Я зараз перебуваю в Ізраїлі, тому що знаю, що американське правосуддя і правосуддя тих європейських країн, в яких я був раніше, покажуть великого болта українській прокуратурі, якщо вона вимагатиме моєї екстрадиції», - сказав він.

«Я кидаю виклик цій системі: якщо вона має, що мені пред`явити, вимагаючи моєї висилки в Україну з Ізраїлю, то вони зобов`язані надати цій країні хоч якісь звинувачення на мою адресу. А обгрунтованих і законних звинувачень у них немає!», - додав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Коментуючи інформацію прес-служби Генеральної прокуратури України про готовність заарештувати його, тільки-но він опиниться в Україні, колишній майор Управління держохорони припустив, що ініціаторами цього рішення були ті, хто боїться його викриттів, ті, хто зацікавлений у тому, щоб він “не дожив до суду” над колишнім Президентом України Л.КУЧМОЮ.

«Вони хочуть, щоб я не зміг розповісти правду. Це відверте залякування мене. Влада подає сигнал: "Приїдеш в Україну - сядеш на нари, а потім тебе уб`ють у в`язниці", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він запевнив, що обов`язково повернеться в Україну, щоб дати свідчення у справі Л.КУЧМИ. «Найбільш вірогідний варіант - я прилітаю у перший день судового засідання, з аеропорту відразу їду до суду і розповідаю там усе, що знаю», - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Так, мене можуть після цього заарештувати, я усвідомлюю це, але я цього не боюся - такий мій хрест, який я узяв на себе», - додав він.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО назвав «брехнею» заяви Генпрокуратури про те, що він ухиляється від слідства. «Це брехня і ще раз брехня! Генпрокурору ПШОНЦІ не місце на його посаді, оскільки він робить такі заяви. До мене ніхто ніколи не застосовував підписку про невиїзд, мені не пред`являли ніяких постанов слідчого про висунення звинувачень проти мене», - стверджує він.

«Я звертався до В.ПШОНКИ і голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з вимогою провести слідчі дії стосовно мене, але вони відмовлялися, порушуючи Кримінальний кодекс», - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На питання журналіста, чи може він назвати прізвища тих, хто виступає замовником його переслідування, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів: «Так. Це КУЧМА і ЛИТВИН».

«Саме завдяки ним в Україні створена така судова система, що жоден громадянин не може добитися справедливості, а українська мафія через Печерський суд Києва може засудити хоч Папу Римського», - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, проти Н.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошуванні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року справа була закрита.

23 червня 2011 року Печерський районний суд Києва своїм рішенням скасував постанову генпрокурора про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Таке рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання адвокатів колишнього Президента Л.КУЧМИ.

11 жовтня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що його підзахисний змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні існує реальна загроза його життю.

Тим часом Служба безпеки України оголосила М.МЕЛЬНИЧЕНКА у міжнародний розшук.