Янукович у Вроцлаві матиме розмову з президентами Польщі та Німеччини

У рамках Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у рамках запланованого на 15 листопада візиту до польського Вроцлава візьме участь у тристоронній зустрічі з президентами Польщі та Німеччини Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та Крістіаном ВУЛЬФОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Президента.

Глави держав візьмуть участь в урочистостях з нагоди 200-річчя Вроцлавського університету.

У прес-службі не уточнили тему цієї розмови. Також організатори заходу не передбачили прес-конференції.

Прес-секретар Вроцлавського університету Яцек ПШИГОДСЬКИЙ сказав кореспонденту УНІАН, що В.ЯНУКОВИЧ, за дипломатичним протоколом, який визначає черговість виступів залежно від стажу президентства, виступатиме на урочистоьстях другим, після Президента Польщі. Останнім виступить Президент Німеччини.

За словами співрозмовника агентства, університет вирішив запросити В.ЯНУКОВИЧА на урочистості через те, що історія цього вишу тісно пов’язана зі Львовом, який до вересня 1939 року входив до складу Польщі. Після Другої світової війни у Вроцлавському університеті переважно працювали викладачі зі Львівського університету.

За словами Я.ПШИГОДСЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ отримав запрошення взяти участь в урочистостях близько місяця тому.